Mãe e madrasta são condenadas por tortura e homicídio de criança de seis anos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao III Tribunal do Júri da Capital, obteve, no dia 05/12, a condenação de Gilmara Oliveira de Faria e Brena Luane Barbosa Nunes a 57 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado.

Ambas foram denunciadas pelo MPRJ por torturar e matar Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, em abril de 2021, em Porto Real, na região sudoeste do Rio. A menina, filha de Gilmara e enteada de Brena, chegou a ser socorrida e hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. As denunciadas responderam ao processo presas preventivamente, e seguem presas após a prolação da sentença.

De acordo com a denúncia do MPRJ, durante três dias seguidos, a dupla efetuou sessões de agressões contra a vítima, consistentes em socos, chutes, arremessos contra a parede, pisões, chicoteadas e arremesso num barranco de aproximadamente sete metros de altura.

Os jurados acataram integralmente a sustentação do promotor de Justiça Fernando Abreu, em plenário.

Com informações do MPRJ