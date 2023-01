Lula sanciona lei que aumenta salário de ministros do STF e outras autoridades

Lei que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Defensoria Pública-Geral Federal, foi sancionada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União, na última terça-feira (10), e passa a valer em fevereiro deste ano, com aumento de 18%.

O salário dos ministros, atualmente, é de R$ 39.293,32 e o aumento será parcelado em três anos, até chegar a 46.366,19, a partir de fevereiro de 2025.

As leis que aumentam a remuneração de servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União também foi sancionada.

Fernando Bezerra Coelho do MDB-PE é o relator da matéria e explicou que os reajustes serão custeados com orçamento das próprias instituições.