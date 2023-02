Lula é aconselhado a baixar o tom nos ataques aos diretores do Banco Central

Diretores do Banco Central, alguns deles, divulgaram que o pacote anunciado em janeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad e que consiste em reduzir o déficit primário possa ter reflexos positivos no combate à alta de preços. A posição é considerada simpática após o embate que o Presidente Lula lançou tecendo severas críticas à política de atuação do Banco. Foi o suficiente para os Ministros do novo governo aconselharem Lula a baixar o tom do discurso contra a política adotada pelo Copom.

Mas as críticas feitas a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central foram pesadas e se abriu um possível confronto. Se fala em diminuir a temperatura, que ficou elevada. Nesta terça feira, parte de integrantes do Copom acenou por admitir potencial no pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo para reduzir o rombo das contas púbicas e diminuir incertezas fiscais. Lula não concorda com a política de manutenção das taxas de Juros do Comitê de Política Monetária.