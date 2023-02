Lula desdenha de outros partidos ao exaltar PT e é criticado por criar riscos de fratura política

No dia de ontem o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar sobre o PT, desdenhou dos demais partidos políticos, inclusive dos que apoiam o seu governo, denominando-os de cooperativas políticas, arrematando que o único e verdadeiro partido político do país é o Partido dos Trabalhadores. Para Lula, ‘o único partido político com cabeça, tronco e membro’ no país é o PT. Lula reduziu a ‘cooperativas de deputados’ 22 partidos com representação formal na Câmara.

Os partidos reagiram. Os partidos acusam Lula de realizar versões distorcidas de fatos, provocando desconforto e irritação em vários seguimentos, inclusive do MDB, um dos mais importantes aliados do presidente da República.

Diversos episódios vem marcando um período conturbado entre Lula, o PT e os demais partidos políticos. Lula se refere, por exemplo ao fato de que a ex-presidente Dilma Roussef teria sido vítima de um golpe político e chama de ‘quadrilha’ os antigos procuradores da Operação Lava Jato e o atual senador Sérgio Moro, do União Brasil, do PR, promovendo uma visão distorcida de fatos.

Nessa linha, alguns começam a dizer que o presidente está espalhando fake news, promovendo visão distorcida de fatos, e assinalando que Lula esteja caminhando por uma perigosa linha em que possa se plantar fraturas perigosas para a democracia.