Lira sobre Bolsonaro: Cada um responde pelo que faz

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi conhecido por ser aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar, recentemente, ao defender que haja punição no caso do deputado Abílio Brunini, do PL-MT, por negar que houve estragos às sedes dos três Poderes, em Brasília, foi indagado sobre Bolsonaro. Lira respondeu que “cada um responde pelo que faz”.

Não houve, afora esse depoimento, nenhuma outra posição de Lira, que evitou se posicionar, seja favorável ou não à inclusão de Bolsonaro nos inquéritos que apuram os atos antidemocráticos.

“Todos que tiverem responsabilidade vão responder, inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Esses deputados serão chamados à responsabilidade”, afirmou Lira.