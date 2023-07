Liga Acadêmica do Curso de Direito do Amazonas abre inscrições para 2º Processo Seletivo

A Liga Acadêmica de Direito Civil do Amazonas (LADC-AM) está com as inscrições abertas para seleção de acadêmicos matriculados no curso de Direito. A LADC-AM tem como objetivo o aprofundamento na área de Direito Civil. O candidato poderá se inscrever até o dia 19 de agosto. Serão ofertadas 25 vagas. Podem participar acadêmicos do curso de Direito do 1º ao 8º período.

Para se inscrever os alunos devem participar como ouvinte do seminário sobre “Responsabilidade Civil nas Profissões”, que ocorrerá dia 24 e 25 de agosto, no Autório Naíde Lins, na Fametro. Clique aqui para se inscrever.

A inscrição no Processo Seletivo 2023/2024 terá validade após a confirmação do pagamento da taxa no valor R$ 10,00 (dez reais) via chave PIX: [email protected], o comprovante de pagamento deverá ser anexado no formulário de inscrição.

As provas serão realizadas no dia 02 de setembro de 2023, às 8h30, na Fametro.

Clique aqui para conferir o edital