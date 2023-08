Justiça suspende eleição para presidente do diretório do União Brasil no Amazonas

A Justiça suspendeu a eleição para presidente do diretório estadual do União Brasil no Amazonas, que estava marcada para acontecer nesta sexta-feira (18). A decisão foi tomada pela desembargadora Leila Arlanch, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), que concedeu liminar atendendo pedido de seis filiados do partido, entre eles o senador David Alcolumbre e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Os filiados afirmam que o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, cometeu irregularidade ao convocar a eleição no Amazonas sem a definição prévia de uma comissão provisória para comandar o partido até a convenção partidária no estado. O estatuto do partido prevê a criação de comissões provisórias, algo que Luciano Bivar criou em outros estados, como em Santa Catarina, Maranhão e Rio de Janeiro.

Na decisão, a desembargadora Leila Arlanch afirmou que “tal cenário demonstra comportamento contraditório do impetrado que, no caso do estado do Amazonas, convocou convenção estadual sem a designação da respectiva comissão”. Ela também determinou pagamento de multa de R$ 10 mil caso a decisão seja descumprida.

O União Brasil está sem presidente no diretório do Amazonas desde a saída do ex-deputado Pauderney Avelino, por conta de divergências com o governador Wilson Lima, que é cotado para ser o novo presidente regional.