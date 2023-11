Justiça nega dano moral a vendedor que entrou sem permissão em imóvel e foi mordido por cães

A desembargadora Onilza Abreu Gerth, da Segunda Câmara Cível do Amazonas, negou reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais a um vendedor ambulante atacado por cães de guarda, da raça Pitbull, por considerar que houve culpa exclusiva da vítima.

Na ação, o vendedor narrou que vende suco de porta em porta e que, ao chegar na porta da casa do réu, onde funciona também como um salão de beleza, abriu a porta – que não estava trancada – e perguntou “tem alguém ai?”, momento em que foi atacado pelos cachorros. Após o susto, foi socorrido pelo filho dos donos e levado ao Hospital 28 de agosto, onde levou alguns pontos na mão e teve o braço engessado.

Na sentença, o juiz considerou que os donos do imóvel cumpriram o dever de guarda, pois os cães estavam dentro de casa, e que o autor só foi mordido porque entrou na residência sem permissão do réu. Contrariado com a sentença denegatória, o autor recorreu.

Em segundo grau, a desembargadora Onilza Abreu Gerth firmou que o juiz de primeiro grau expôs claramente o motivo para negar os pedidos do autor e que não se poderia falar em omissão de guarda do réu, pois o autor foi atacado quando entrou na residência, mesmo sem permissão, o que configura culpa exclusiva da vítima.

“No Boletim de Ocorrência apresentado pelo requerente há a informação de que, como o requerente foi atacado por cão de guarda dentro da residência do réu, não se poderia falar em omissão na guarda de animais in casu, considerando o descuido do demandante em adentrar, sem permissão na residência alheia”, firmou a magistrada.

Processo 06098071420178040001

Leia a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÔNJUGE DO REQUERIDO OUVIDA EM AUDIÊNCIA COMO INFORMANTE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATAQUE POR CÃES DE GUARDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-AM – AC: 06098071420178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

Publique suas sentenças ou artigos jurídicos. Entre em contato clicando aqui