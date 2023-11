Justiça não pode deferir ampliação de prazo em licitação para entrega de documentos por empesa

As regras contidas no edital de licitação não podem ser relativizadas de forma a beneficiar indevidamente empresas que, vinculadas às formalidades de participação no certame público, perdem prazo para entrega de documentação sabendo que a providência deveria ser cumprida à tempo, ainda que a entrega tenha sido efetuada minutos depois do previsão regulamentar. O não atendimento do requisito traz, por consequência, a inabilitação para a interessada continuar no processo licitatório, firmou a Desembargadora Onilza Abreu Gerth, do TJAM.

Se as normas legais estabelecem que o edital disciplinará o procedimento a ser seguido pelos participantes, no qual se inclui a observância ao prazos e horários exigidos pela lei do certame, as regras devam ser cumpridas, fixou a Relatora em em voto seguido à unanimidade na Câmara Cível, negando recurso a empresa que pretendeu obter uma providência juridica para continuar no certame na modalidade pregão.

“Tanto a lei quanto o edital do certame determinam explicitamente que todos os que participarem deverão obedecer rigorosamente as determinações acerca dos prazos e horários, situação que materializa o princípio da da vinculação ao edital”, ponderou a decisão.

“O Apelante foi alertado pelo pregoeiro que o prazo para encaminhar a documentação estava se exaurindo, contudo tais documentos foram encaminhados minutos depois do prazo estabelecido, conforme histórico constante nos autos. Destarte é indubitável que a apelante, ao aceitar participar do referido pregão, tinha ciência da obrigatoriedade da apresentação dos documentos exigidos pelo Edital no tempo hábil”.