Justiça concede acesso a dados de prontuário médico por Mandado de Segurança e não por habeas data

A Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do Tribunal de Justiça, ao examinar decisão, em remessa necessária e em sede de mandado de segurança , confirmou a decisão que concedeu a um paciente ordem judicial para obter acesso a prontuário médico registrado no Hospital e Pronto Socorro Aristóteles Platão, em Manaus, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. A firmação da sentença veio em descompasso com o Ministério Público que opinou que o remédio correto seria o habeas data e não o mandado de segurança .

O Autor precisou dos dados para proceder a um pedido de aposentadoria, em decorrência das sequelas do ato cirúrgico, e requereu administrativamente o prontuário, que lhe foi negado. Ocorre que, ao opinar sobre a matéria, o Ministério Público lavrou entendimento de que a medida não deveria ser confirmada porque o remédio jurídico correto seria o habeas data, orientação rejeitada pela Relatora.

Para a Relatora, não poderia subsistir a tese ministerial de que a via eleita seria inadequada, na medida em que o habeas data é o remédio voltado a garantir o acesso a registros existentes. A decisão fundamentou, ainda, que o habeas data cogitado pelo parquet estadual seria remédio reservado para situações em que a informação perseguida tenha caráter público, ou seja, se ache disponível para terceiros, o que não correspondeu à realidade fático jurídica da situação examinada.

“Nesse passo, considerando que os documentos perseguidos pelo impetrante se revestem de caráter sigiloso, na medida em que as informações constantes no prontuário médico, a princípio, são alcançadas pelo sigilo que pauta a relação médico paciente, descabe falar que o exercício da pretensão de acesso ao prontuário médico se articularia judicialmente via habeas data”.

Processo nº 0768355-35.2020.8.04.0001

Leia o acórdão :