Justiça aceita denúncia contra dois acusados de matar idoso durante assalto

O Juiz de Direito Guilherme Machado da Silva, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra dois jovens acusados de matar idoso durante assalto ocorrido no mês passado. Os réus responderão por roubo seguido de morte (latrocínio), com o agravante de ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos. A decisão é do dia 6/9.

Caso



De acordo com a denúncia, o fato aconteceu no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. No início da tarde do dia 19/8, em frente ao Residencial Jardim Alegre, a vítima Roque Winter, de 67 anos, aguardava sua neta do lado de fora de seu carro, quando os dois denunciados se aproximaram. Eles estavam em uma motocicleta. O homem que estava na carona desceu e anunciou o assalto. Depois de uma breve resistência, na tentativa de não entregar o telefone celular, o idoso se afastou dos assaltantes e, mesmo assim, recebeu dois tiros que o atingiram no tórax. A vítima faleceu no local.

Os réus encontram-se recolhidos no sistema prisional. No momento, o processo aguarda a citação dos réus para o início da instrução.

Com informações do TJ-RS