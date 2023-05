Júri condena mulher acusada de atirar em adolescente

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação de Emilly Santana Rodrigues por ter tentado matar um adolescente no Setor Oeste do Gama. A pena foi fixada em quatro anos e oito meses de reclusão. O julgamento foi realizado nesta sexta-feira, 12 de maio.

O Conselho de Sentença reconheceu que a intenção de Emilly era a morte do jovem e que o crime foi praticado por motivo torpe, pois a acusada tentou matar a vítima em razão de uma dívida de drogas. A ré também foi condenada civilmente por danos morais e, em caráter compensatório e pedagógico, deverá pagar indenização de R$ 1 mil à vítima.

Durante o julgamento, o Ministério Público pediu a prisão preventiva da acusada, pois, além de ter sido condenada pela tentativa de homicídio, ela teve envolvimento em outros crimes graves nos últimos anos.

Entenda o caso

O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2020, por volta das 19h, na Quadra 24 do Setor Oeste do Gama. Segundo as investigações, Emilly atirou no adolescente por conta de uma dívida de drogas. Mesmo atingida no braço, a vítima conseguiu fugir e se esconder dentro de casa.

Com informações do MPDFT