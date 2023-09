Júri condena homem que estrangulou suposto desafeto em desentendimento por droga

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado pelo emprego de asfixia. O crime aconteceu em 2014 e a motivação não foi suficientemente esclarecida no processo. Supostamente, teria sido um desentendimento do réu e da vítima envolvendo a compra e venda de substâncias entorpecentes, o que levou o réu a estrangular o indivíduo com uma “cordinha”.

A sentença foi pronunciada nesta quarta-feira (6/8) pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque. O acusado participou da sessão por videoconferência, pois está recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha, no Espírito Santo, onde cumpre pena também pelos crimes de roubo e estupro. O réu, que teve a prisão cautelar mantida, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Com informações do TJ-SC