Júri condena homem por tentativa de feminicídio contra a irmã

Em sessão de julgamento realizada nessa quinta-feira, 18/1, o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou Jeová Magalhães dos Santos a nove anos e sete meses de prisão por tentativa de feminicídio contra sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar. O crime aconteceu na tarde do dia 4 de dezembro de 2021, na região de Ceilândia/DF.

Na análise do caso, a Juíza Presidente do Júri ressaltou que a vítima tentou se defender e conseguiu fugir do local. Disse que o crime foi cometido na frente de crianças, o filho menor do réu, de quatro anos, e outro menor, de dois anos, que estava sob os cuidados da vítima.

A magistrada também destacou que o réu possui condenação transitada em julgado, que configura maus antecedentes. Jeová responde ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade. Ele irá cumprir a pena em regime inicial fechado.

Processo: 0732315-30.2021.8.07.0003

Com informações sdo TJ-DFT