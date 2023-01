Joaquim Barbosa diz que Mourão foi hipócrita ao reagir contra a demissão de Comandante do Exército

O ex-Ministro Joaquim Barbosa, do STF, comentou que a postura de Hamilton Mourão, Senador da República e ex-presidente de Bolsonaro, foi de hipocrisia ao se referir à demissão do Comandante do Exército por Lula. Mourão criticou a demissão do Comandante Júlio Cezar Arruda. Barbosa rebateu o fato de que Mourão tenha dito que isso seria péssimo para o país.

Ao comentar as críticas de Mourão, Joaquim Barbosa pediu mais respeito a todos os brasileiros. “Péssimo para o país”, como finalizado por Mourão, disse Barbosa, seria a continuação da baderna, da ‘chienlit’ (termo francês para se referir à baderna ou confusão, em tradução livre) e da insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês, militares”, rebateu Joaquim Barbosa.

“Senhor Mourão, assuma o mandato e aproveite a oportunidade para aprender pela primeira vez na vida alguns rudimentos de democracia! Não subestime a inteligência dos brasileiros”, finalizou o ex-ministro.