Integrantes de Facção Criminosa suspeitos de matar agente penitenciário federal vão a Júri

Mais três acusados pelo assassinato do agente penitenciário Alex Belarmino de Souza vão a júri popular no próximo dia 18 de setembro, às 9 horas. O Tribunal do Júri vai acontecer na Sede Cabral da SJPR, em Curitiba, e será presidido pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.



Foram 15 acusados pela morte do agente. O processo foi inicialmente desmembrado por ter recursos de quatro réus pendentes nos Tribunais superiores, e novamente desmembrado para racionalizar as sessões de julgamento. Luis Marcelo Schneider, Juan Manoel Gomez e Valdir Santos Pereira serão julgados no dia 18/09.



O primeiro julgamento dos acusados pela morte de Belarmino aconteceu em dezembro de 2021. Na época, seis foram condenados e um absolvido. Em agosto de 2022, novo Tribunal do Júri foi realizado e mais três foram condenados. Um dos denunciados, Kaio Cesar Bonotto Cavalcante, está foragido. O próximo julgado será Roberto Soriano, no dia 16/10.



A ação penal inicialmente tramitou na 4ª Vara Federal de Cascavel e, após pedido do magistrado da cidade, foi determinada a realização do Tribunal do Júri perante à Subseção Judiciária de Curitiba, em razão da comoção causada pelo crime.



Sobre o caso



Alex Belarmino de Souza tinha 36 anos quando foi assassinado. O crime aconteceu em setembro de 2016, em Cascavel. O agente penitenciário era de Brasília e viajava para dar um curso de tiro na Penitenciária Federal de Catanduvas.



Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), o agente penitenciário federal foi morto em uma emboscada e recebeu 23 tiros. Ainda de acordo com o inquérito aberto para investigar o caso, o agente teve sua morte encomendada por integrantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios. Ele teria sido assassinado em represália às ações de combate contra a facção.

