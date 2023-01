Ibaneis diz à Federal que acampamentos bolsonaristas não foram desmontados por culpa do Exército

O Governador afastado de Brasília, Ibaneis Rocha, afirmou, no dia de hoje, na sede da Polícia Federal, em Brasília, que o Exército impediu que as forças de segurança do Distrito Federal desmontassem o acampamento em frente ao quartel-general de Brasília. Ibaneis, segundo a versão apresentada, teria enviado equipes ao local para realizar o desmonte desses acampamentos, mas não teve como realizar o trabalho.

A ideia de Ibaneis, como relatado, teria sido a de desmobilizar o acampamento bolsonarista em Brasília até o dia 29 de dezembro, mas não houve essa possibilidade, ante o ‘veto’ militar aos policiais.

O Governador diz ter sido surpreendido com os acontecimentos decorrentes da ação predatória de bolsonaristas sobre o patrimônio público em afronta aos três poderes da Nação, em Brasília, bem como não foi responsável pela inação da Polícia Militar. Eventuais responsabilidades de autoridades por atos golpistas continuam sendo apuradas pela Polícia Federal.