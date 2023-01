Carlos Frederico, da PGR, pede que Bolsonaro seja incluído em inquérito sobre ataques em Brasília

O Subprocurador Geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja incluído no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos golpistas datados do último dia 08 de janeiro deste ano e que resultaram na depredação da sede dos três poderes em Brasília, Distrito Federal. O pedido vem amparado por uma iniciativa de 80 Procuradores da República. Antes, essa solicitação foi encaminhada a Augusto Aras para apurar a suspeita de Bolsonaro na incitação pública à prática dos crimes.

O pedido, no entanto, é assinado por Carlos Frederico Santos. Os procuradores consideram que o fato de Bolsonaro ter divulgado um vídeo questionando a regularidade das eleições e depois apagado indica a atuação do ex-presidente da República. A publicação desse vídeo ocorreu poucos dias depois dos ataques golpistas e Bolsonaro voltou a fazer no post comentários ruinosos sobre o processo eleitoral, insistindo em fake news, consideraram os procuradores.

O ataque á democracia ocorrido no dia 08 de janeiro em Brasília resultou na prisão de bolsonaristas extremistas. Logo em seguida, Bolsonaro publica um vídeo, segundo os procuradores, com novas fake news e discursos de ódios, retirando-o em seguida de circulação. O STF analisará o pedido.