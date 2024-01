Homens que roubaram dois supermercados no mesmo dia viram réus no processo

Dois homens que roubaram dois supermercados no mesmo dia em São José do Rio Preto tornaram-se réus no processo. De autoria do promotor Fernando Rodrigo Garcia Felipe, a denúncia contra eles foi recebida pelo Judiciário em 14 de janeiro. Na mesma data, houve decretação de prisão preventiva para ambos os acusados.

No dia 25 de junho de 2022, os denunciados usaram arma de fogo para ameaçar pessoas e assaltar dois estabelecimentos comerciais situados no bairro de Guapiaçu, levando cerca de R$ 4.200 de um deles e R$ 8 mil do outro. Os crimes foram praticados em um intervalo de aproximadamente 15 minutos.

Além de requerer a condenação dos envolvidos, Felipe pediu que seja fixada indenização em favor das vítimas.

Com informações do MPSP