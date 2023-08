Homem que matou mulher por ciúmes é condenado a 15 anos de prisão

Após 11 horas de julgamento, o Tribunal do Júri da comarca de Sapiranga acolheu integralmente as teses do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e condenou, nesta quarta-feira, 2 de agosto, a 15 anos de prisão um homem por homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e ocultação de cadáver.

No dia 9 de maio de 2020, o réu, de forma premeditada, atraiu a vítima, com quem mantivera relacionamento afetivo, para o interior de seu automóvel, levando-a para local ermo e a executando com um disparo de arma de fogo na cabeça. Após, o homem ocultou o cadáver da mulher em um matagal situado em local afastado e de difícil acesso nas proximidades da prainha de Sapiranga. O Conselho de Sentença refutou todas as teses da defesa, e o réu, preso desde 2020, permanecerá segregado. Atuou na acusação em plenário o promotor de Justiça Bill Jerônimo Scherer, o qual, durante a réplica, exibiu uma rosa aos jurados, em homenagem à vítima assassinada.

Com informações do MPRS