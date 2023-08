Homem é condenado a mais de 35 anos de reclusão por latrocínio

Um homem foi condenado a 35 anos, quatro meses e 14 dias de reclusão pelos crimes de latrocínio e denunciação caluniosa, cometidos em março deste ano, no município de São Francisco, no Norte do estado. Ele foi condenado, ainda, a título de indenização mínima, a pagar R$ 50 mil para os familiares da vítima do latrocínio e R$ 5 mil a cada uma das três pessoas que denunciou caluniosamente.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na manhã do dia 11 de março, o denunciado contratou o serviço de mototáxi prestado pela vítima e ambos seguiram para uma área rural do município. Em uma estrada vicinal, o denunciado, que estava na garupa, surpreendeu a vítima com 12 golpes de faca. O mototaxista morreu no local e o criminoso fugiu com a motocicleta, posteriormente apreendida em Brasília de Minas.

De acordo com o promotor de Justiça Bruno Torrano Amorim de Almeida, que atuou no caso, no curso das investigações, o denunciado afirmou que contou com o auxílio de terceiros na prática do crime, citando o envolvimento efetivo, em coautoria, de três pessoas. No entanto, ao final das investigações, ficou demonstrado que, por razões ignoradas, atreladas a possíveis desavenças, o homem condenado imputou-lhes a prática de crime sabendo que eram inocentes.

Conforme a sentença, o homem condenado, que já estava preso, não terá o direito de recorrer em liberdade e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Com informações do MPMG