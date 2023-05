Homem que matou a ex-esposa na frente da filha de três anos é condenado em SC

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o réu, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, foi até a casa da ex-esposa, no município de Águas Frias, na tarde de 7 de novembro de 2020. Ao chegar, o condenado, munido de uma faca, atacou a mulher de surpresa, impossibilitando a sua defesa.

A mulher teve lesões no peito, na perna direita, no braço e na mão esquerdas. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O crime ocorreu na presença da filha dos dois, de apenas três anos de idade, e em descumprimento de uma medida protetiva que proibia o réu de chegar próximo da vítima.

Após o crime, o réu embarcou em um veículo, que já o aguardava a poucos metros do local do assassinato, e fugiu. Ele foi localizado dias depois e levado ao presídio em razão da decretação de sua prisão preventiva.

Antes de matar a ex-esposa, o réu já a havia ameaçado de morte três vezes, nos dias 7 e 8 agosto e no dia 23 de outubro de 2020. Porém, neste último, além de ameaçar, ele deu um soco na boca da vítima, causando-lhe uma lesão no rosto.

Diante disso, no dia 4 de novembro, a mulher buscou medidas protetivas – para proibir o condenado de se aproximar dela -, que foram deferidas e comunicadas ao réu. Entretanto, ele as descumpriu no momento em que a matou com golpes de faca.