Homem é condenado por assassinar vítima que levava filha de cinco anos para o colégio

O Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Joinville, em sessão realizada na última semana (9/11), condenou um homem a 15 de prisão pelo assassinato com uso de arma de fogo, no qual a vítima perdeu a vida em frente à sua filha, com apenas cinco anos de idade. O delito foi praticado com uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O crime aconteceu em dezembro de 2019, no bairro Espinheiros, em plena luz do dia. O pai e a criança finalizavam os últimos preparativos de rotina para a menor iniciar mais uma manhã letiva na escola. Neste momento, dois homens a bordo de uma motocicleta surpreenderam ambos com disparos de arma de fogo quando eles entravam no carro com destino ao colégio. Os disparos atingiram somente o homem, que morreu no local sem ao menos conseguir esboçar defesa.

O réu – apenas um dos envolvidos enfrentou o júri nesta oportunidade – já se encontra encarcerado, em presídio do Rio Grande do Sul, e não obteve o direito a recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC