Homem é condenado a mais de 25 anos de prisão por homicídio após discussão em jogo de futebol

Foi condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, o homem acusado de matar a tiros Fabiano Brum dos Santos, em razão de uma discussão durante jogo de futebol amador. Ederson Antunes responde por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e teve a pena fixada em 25 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado.

O julgamento foi presidido pelo Juiz de Direito Thiago Dias da Cunha, no Salão do Júri do Foro de Caxias do Sul. Na decisão, o magistrado também negou ao réu (que já se encontrava preso por outro delito) o direito de recorrer em liberdade.

O crime aconteceu na noite de 01º/03/2009, no bairro Primeiro de Maio. De acordo com a acusação, o réu atirou em Fabiano Brum dos Santos em via pública, pelas costas. O motivo seria uma discussão verbal e troca de empurrões com a vítima, ocorrida naquele dia, em uma partida de futebol na cidade de Flores da Cunha. Na ocasião, o réu era árbitro do jogo e Fabiano, atleta de uma das equipes. O acusado tinha antecedentes criminais e encontrava-se na condição de foragido do sistema prisional.

Cabe recurso da decisão.

Com informações do TJ-RS