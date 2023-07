Homem é condenado a 30 anos de prisão por espancar companheira até a morte

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou, nesta sexta-feira (30/06), um homem acusado de matar a companheira dele, espancada. Elisandro Gonçalves de Almeida foi condenado a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado de Cleusa de Fátima Correia Jacques. O julgamento foi presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

O crime aconteceu em uma estrada no interior de Alegrete, em 2006. O casal teria entrado em discussão e o acusado passou a espancar a vítima, desferindo-lhe socos e pontapés e batendo com a cabeça dela contra o chão.

Elisandro teria mentido na cidade que Cleusa teria ido embora, abandonando o lar. O corpo dela nunca foi encontrado.

De acordo com a acusação, o crime foi praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os fatos aconteceram em data anterior à Lei do Feminicidio, sancionada em 2015.

Ainda conforme o Ministério Público, a vítima teria dito ao réu que ele “não tinha onde cair morto”, estava ingerindo bebida alcoólica na ocasião e manifestava interesse em se separar e retornar para a sua cidade natal, o que gerou a reação brutal dele.

Cabe recurso da decisão, mas o réu não poderá recorrer em liberdade.

Com informações do TJ-RS