Homem é condenado a 14 anos por tentativa de homicídio contra idoso

A pedido do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), o Tribunal do Júri da Comarca de Bonfim condenou, na tarde dessa terça-feira, 23 de maio, o réu Manuel dos Santos Silva, a 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o idoso Vicente Cândido Vieira, de 73 anos.

O crime ocorreu no dia 12 de janeiro de 2021, por volta de 22h30, em um balneário na região do Matá-matá, zona rural do município de Bonfim. Na ocasião, a vítima foi surpreendida com diversos golpes de facão enquanto tomava banho.

Segundo a denúncia oferecida pelo MPRR em 2021, o crime foi motivado por uma desavença entre vítima e réu envolvendo um aparelho de som.

Consta na denúncia que durante as agressões, o idoso fingiu estar morto. Depois conseguiu arrastar-se até ser socorrido no dia seguinte.

A acusação foi sustentada pelo Promotor de Justiça Lincoln Zaniolo. “Mais uma vez os jurados fizeram justiça ao condenar o réu de forma exemplar, dando uma resposta à vítima, aos familiares e à própria sociedade”, destacou.

O réu teve ainda a pena aumentada pelo fato de o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos.

Com informações do MPRR