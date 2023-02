GSI elabora documento sigiloso que pode proporcionar criação de CPI sobre atos golpistas

O Gabinete de Segurança Institucional- o GSI- da Presidência da República emitiu documento de natureza sigilosa e o encaminhou ao Congresso. No documento se aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília, no dia 08 de janeiro. O alerta foi produzido pela Abin, Agência Brasileira de Informações, subordinado à GSI. A matéria servirá para turbinar a intenção de uma CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o caso. Lula emitiu posição de que essa CPI é tudo o que não interessa.

Lula diz ser contra CPI para apurar atos golpistas. O temor é que haja palco para apoiadores de Jair Bolsonaro no Congresso. Para Lula, a iniciativa, que justifica ser contra essa CPI, a apuração poderia criar um ‘tumulto’ e que ‘não vai ajudar’ a chegar aos responsáveis pelos atos do dia 08 de janeiro. Podem crescer insinuações já lançadas contra Flávio Dino, do Ministério da Justiça.