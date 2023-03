Gratificação não transitória com dedução de previdência pode incorporar aposentadoria e pensão

Em ação proposta na justiça, a autora demonstrou que a ManausPrev procedeu à eliminação de parcelas financeiras devidas, por ocasião da habilitação da pensionista, face a morte do servidor – marido da autora, ao mover a ação, a autora demonstrou que foram suprimidas gratificações e vantagens não transitórias e com descontos de previdência, que foram recebidas pelo companheiro em vida e que integraram a sua remuneração, inclusive com descontos previdenciários. A autora garantiu o direito ao pagamento dessas parcelas. Os autos foram revistos em ação rescisória relatada por José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça.

Ao julgar procedente a ação, foi determinada a revisão da pensão, novamente discutida em ação rescisória pelo Instituto Previdenciário que acusou erro de fato no julgamento do apelo, que transitou em julgado. O pedido de rescisão foi negado pelo Relator.

Um dos pontos indicados como erro de julgamento, imputado pelo ManausPrev, consistiu em alegar que houve a aceitação de que parcelas decididas como incorporáveis a pensão não eram pagas indistintamente a todos os servidores, pois eram parcelas específicas com finalidade distintas e pagas somente aos que ocupavam cargos ou funções de direção, alegando erro de fato, e pedindo a suspensão de cumprimento de sentença da pensionista contra o fundo previdenciário local.

Chamado a opinar, o Ministério Público editou que não houve erro na decisão que autorizou a incorporação de gratificações e adicionais ao benefício da pensão por morte da companheira do falecido servidor.

Para o Ministério Público, restou esclarecido que houve o cômputo das vantagens discutidas nos descontos previdenciários sofridos pelo ex-servidor. “O desconto, uma vez efetivado sobre a remuneração como um todo, inclusive, sobre as vantagens permanentes, não guardam característica de transitoriedade, portanto, paga de forma geral, suscetível de ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor’.

O erro de fato apontado pela ManausPrev foi julgado inconsistente, pois se considerou que o julgamento anterior, combatido pela rescisória, pronunciou-se escorreitamente sobre os fatos expostos, não havendo motivo para que se lançasse um olhar diferente como requerido na ação rescisória.

Houve o exame, inclusive em harmonia com parecer do Ministério Público, de que o direito à pensão por morte deveria ser calculado com base na totalidade da remuneração do servidor falecido, verbas sobre as quais, em sua totalidade, houve o desconto de contribuição previdenciária.

Processo nº 50021500-50.2020.8.04.0000

Leia o acórdão :