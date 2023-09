Golpes envolvendo o Pix: Saiba como proceder para evitar maiores transtornos

Se você foi vítima do Golpe do Pix, entre em contato com seu banco, o mais rapidamente possível, para informar sobre o ocorrido e solicitar a devolução dos valores. Em seguida, se necessário, registre uma reclamação informando todos os dados, comprovantes e documentos, inclusive o Boletim de Ocorrência (B.O).

Com o seu relato, o banco deve registrar uma notificação de infração em sistema do Banco Central. O banco do suposto golpista irá bloquear os valores e ambas as instituições terão um tempo para avaliar detalhadamente o caso. Após 7 dias, se for comprovado o golpe ou a fraude, o seu dinheiro será devolvido em até 96 horas. Caso não haja saldo suficiente para efetuar a devolução total dos valores, até o prazo máximo de 90 dias da transação original a instituição de relacionamento do recebedor deve monitorar a conta e, surgindo recursos na conta, deve efetuar devoluções parciais. Não existe obrigação para que a sua instituição financeira utilize recursos próprios para devolver o montante transferido na transação original. Casos de estelionato virtual estão se tornando comuns no dia a dia de muitas pessoas. Importa que o fato também seja noticiado à autoridade responsável na sua cidade pelas apurações de golpes virtuais. Outra medida é a judicial, se acaso a restituição não for sanada na esfera administrativa.