FPI/SE realiza soltura de 967 animais silvestres resgatados durante a operação

A Equipe Fauna da Fiscalização Preventiva Integrada realizou mais uma soltura de animais resgatados durante a operação, coordenada pelos Ministérios Públicos de Sergipe (MPSE), Federal (MPF), do Trabalho (MPT) e pelo Comitê da Bacia do São Francisco (CBHSF). Cento e sessenta aves, além de três jabutis e um tatu foram libertados em área de mata, selecionada pelos biólogos da Equipe, na última quinta-feira (3).

Durante os 12 dias de operação, os técnicos da Equipe Fauna resgataram 1.087 animais entre aves, répteis e mamíferos. Desses, 967, o que equivale a 95%, foram devolvidos à natureza.

Cerca de 90 animais, sem condições de serem soltos no momento, serão encaminhados para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres do Ibama (Cetas). Eles passarão por reabilitação e avaliações antes de voltarem à natureza.

Destruição de Gaiolas – Também na última quinta-feira, a equipe ainda destruiu cerca de 1.100 gaiolas apreendidas durante a fiscalização. O material será incinerado em um forno industrial de uma cerâmica no Município de Itabaiana.

Equipe Fauna – A Equipe Fauna resgata animais silvestres em cativeiros ilegais, oferece tratamento e os devolve à natureza ou os encaminha para processo de readaptação, além de realizar ações de educação ambiental em escolas e comunidades. É formada por técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Centro da Terra – Grupo Espeleológico de Sergipe (CT/SE), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e de colaboradores.

Instituições Parceiras – Trinta instituições estão articuladas na Fiscalização Preventiva Integrada em Sergipe. São 17 órgãos federais, 12 órgãos estaduais e uma instituição da sociedade civil organizada, além de profissionais colaboradores de diversas áreas do conhecimento.

Instituições que integram a FPI/SE 2023 – Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Ordem dos Advogados do Brasil Secção Sergipe (OAB/SE), Departamento da Polícia Federal em Sergipe (DPF), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Fundação Nacional de Saúde (Incra), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea/SE), Marinha do Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Cultural Palmares (FCP), Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema), Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE), Coordenação de Vigilância Sanitária de SE (Covisa/SE), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (FuncapP/SE), Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac/SE), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro/SE), Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE), Centro da Terra – Grupo Espeleológico de Sergipe (CT/SE).

Com informações do MPF