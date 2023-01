Federal chega até ao vândalo que destruiu o relógio histórico de Dom Joao VI no Palácio do Planalto

A Polícia Federal identificou e pediu a prisão preventiva do vândalo bolsonarista que destruiu o relógio de Dom João VI, no Palácio do Planalto, no último dia 08 de janeiro. Cuida-se Antônio Cláudio Ferreira, um mecânico que ficou conhecido nos ataques a Brasília pelas cenas de vandalismo no Palácio do Planalto. Antônio quebrou o relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil, em 1808 e estava no Planalto, em Brasília, como objeto histórico, que restou destruído.

No pedido de prisão preventiva, a Federal firma que ‘as imagens capturadas dos fatos em questão, mormente as referentes à destruição do relógio histórico, mostram grave perturbação da ordem pública, com dano ao patrimônio material e imaterial da República Federativo do Brasil’, editou-se no pedido da polícia. Com o mandado de prisão expedido, pronto para cumprimento, a Federal chegou até Catalão, município onde foi detectado o vândalo, em Goiás, que findou preso, se dando fim a mais um dos episódios de procura de ‘terroristas’ relacionados aos episódios de 08 de janeiro.

Para chegar até Antônio, a Federal realizou intenso trabalho. As imagens capturadas nas câmaras foram examinadas, informações foram checadas, dados foram levantados, inclusive, sobre o veículo do vândalo. Câmeras de rodovias foram vasculhadas, até se chegar a Catalão, onde Antônio foi preso.