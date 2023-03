Escola de Contas do Amazonas abre nova turma para curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anunciou a abertura de uma nova turma para o curso ‘Nova Lei de Licitações e Contratos’. O curso é gratuito e será realizado entre os dias 17 a 20 de abril e tem como objetivo atualizar e capacitar os profissionais envolvidos com processos licitatórios e contratos públicos.

O curso é destinado a gestores públicos, membros de comissões de licitação, advogados, contadores, auditores, fiscais de contratos, profissionais de compras públicas, entre outros. Com uma carga horária de 16 horas, o curso será ministrado por profissionais qualificados e experientes na área.

Conforme o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello, decisão de abrir uma nova turma veio após alta procura por parte de cursistas para a primeira turma aberta, que será realizada entre os dias 7 a 10 de março.

“Tivemos uma grata surpresa ao observarmos grande procura por inscrições ao curso, que é atual e bastante relevante para pessoas que precisam lidar com licitações e contratos de âmbito público. O grande sucesso de inscrições nos levou a abrir uma nova turma, que será realizada durante o mês de abril, mas que possui vagas limitadas, portanto os interessados devem fazer a inscrição o quanto antes para garantir a sua presença no curso”, destacou o conselheiro-coordenador.

Para o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro, a abertura de uma nova turma em um curso que já possui sucesso de procura demonstra que a Escola de Contas está atenta às demandas mais atuais da sociedade.

“A Escola de Contas tem se destacado pela sua atuação na capacitação e formação de profissionais da área pública. A abertura de uma nova turma para o curso Nova Lei de Licitações e Contratos demonstra a importância que a escola tem dado para a atualização e qualificação dos profissionais envolvidos com a gestão pública”, disse.

A nova Lei de Licitações e Contratos entrou em vigor no final do ano passado, com o objetivo de modernizar e tornar mais transparentes os processos licitatórios e contratos públicos. O curso oferecido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas aborda as principais mudanças trazidas pela nova lei, bem como as melhores práticas para a sua aplicação.

Os interessados em participar do curso podem realizar suas inscrições através do site da Escola de Contas Públicas, por meio do endereço virtual: https://tceam.moodle360.com.br/ead/enrol/index.php?id=762. Com informações do TCE-AM