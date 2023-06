Escola de Contas divulga gabarito das provas de residência jurídica e contábil

Após a realização das provas para o Programa de Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na manhã de domingo (4), a Escola de Contas Públicas (ECP), coordenadora do certame, divulgou, nesta segunda-feira (5), os gabaritos das provas objetivas e dos padrões de resposta das provas discursivas. As publicações podem ser acessadas por meio do site utilizado para inscrição dos candidatos, pelo endereço eletrônico https://processoseletivo.tce.am.gov.br/#/login.

Conforme cronograma disponibilizado no edital do certame, o período para interposição de recurso sobre as questões das provas objetivas será nesta terça (6) e quarta-feira (7), um dia após a divulgação dos gabaritos. Ainda conforme o edital, os recursos deverão ser apresentados por escrito à comissão organizadora do processo seletivo.

O recurso deverá ser elaborado em formulário específico a esse fim, contido no anexo II do edital, contendo minimamente: nome, número de inscrição, área de conhecimento, indicação da questão recorrida e assinatura do recorrente, fazendo-se acompanhar, imprescindivelmente, das respectivas razões, sob pena de não conhecimento.

É importante destacar que o candidato deverá usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão e apresentá-lo, dentro do prazo, por meio do link https://forms.gle/uKxbyJSYUYEzn6pt6. A avaliação e decisão sobre os recursos será realizada pela própria comissão do certame, com os resultados sendo comunicados posteriormente em publicação no site do TCE-AM.

A prova

Oitocentos e noventa e oito candidatos – de um total de 1.361 – fizeram, neste domingo (4), as provas do Processo Seletivo para Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) com 30 vagas, sendo 20 para a área de direito e dez para contabilidade. O certame aconteceu na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). A abstenção foi de 34% (463 candidatos).

Os aprovados terão direito a uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 3 mil, durante a duração mínima de 24 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses.

O resultado preliminar das provas objetivas deve ser publicado no dia 20 de junho. Já o resultado final do certame será publicado no dia 03 de agosto. Todos os resultados serão divulgados via Diário Oficial Eletrônico (DOE) e pelo site e redes sociais do TCE-AM.

Com informações do TCE-AM