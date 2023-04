Dupla que transportava 400 quilos de maconha na BR-101 é condenada em SC

O juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Joinville condenou dois homens a penas que, somadas, ultrapassam 20 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A dupla foi presa em flagrante enquanto transportava cerca de 400 kg de maconha do Paraná com destino ao Rio Grande do Sul – um percurso de mais de 750 km.

De acordo com os autos, o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina obteve informações prévias a respeito de um veículo suspeito oriundo do Paraná, com dois homens. Identificados no momento em que passavam pelo posto policial de Pirabeiraba, receberam ordem de parada e, durante a revista ao compartimento de carga, foram localizados aproximadamente 400 kg de maconha, que poderiam movimentar cerca de R$ 8 milhões se fracionados e preparados para comércio.

A defesa dos réus manifestou-se sobre a dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas e solicitou a absolvição do crime de associação para o tráfico. Porém, o juízo ressaltou na decisão que a materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas tanto com base nos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência quanto pela própria confissão dos acusados. Deste modo, o que restou foi a condenação. A pena fixada para ambos foi de 10 anos, dois meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.580 dias-multa.

Com informações do TJ-SC