DPE-AM realiza prova para estágio em Direito neste domingo (7)

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza, no próximo domingo (7), das 8h às 12h, a prova para o preenchimento de 30 vagas de estágio em Direito. O exame será aplicado na Faculdade Martha Falcão, situada na rua Natal, 300, bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

A relação definitiva das inscrições homologadas, bem como as salas e demais informações sobre o processo seletivo já podem ser consultadas, clique aqui. Ao todo, 196 candidatos estão aptos a participar do certame.

Das 30 vagas disponíveis, 30% serão reservadas para pessoas que se autodeclararem negras (pretas ou pardas), indígenas e quilombolas, e 10% serão destinadas para pessoas com deficiência. As inscrições foram destinadas a alunos de graduação em Direito, matriculados a partir do 5º período (ou ano equivalente) em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, pelo período da manhã, sem prejuízos das atividades discentes. A bolsa-auxílio ofertada é no valor de R$ 979 e auxílio-transporte de R$ 198, totalizando R$ 1.177.

Antecedência

De acordo com o edital, no dia da avaliação é importante que o candidato compareça ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência, munido com documento original de identidade com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho, carteira de órgão ou conselho de classe), e caneta esferográfica transparente azul ou preta.

Além disso, é obrigatória a permanência, no local de avaliação, pelo tempo mínimo de 30 minutos, a contar do início, ainda que o (a) candidato(a) tenha concluído a prova ou desistido de realizá-la.

A prova será composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha e duas questões discursivas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

O conteúdo programático do exame, bem como todas as regras previstas para o processo seletivo podem ser consultadas no edital, publicado no dia 4 de dezembro.

Com informações da DPEAM