Desafio na apuração de ataques à Brasília é o levantamento prévio de plantas dos prédios atacados

No dia de ontem as investigações que se desenvolvem sobre os ataques de bolsonaristas inflamados em Brasília apontou para a possibilidade de que os ‘invasores’ tinham prévio conhecimento do interior dos prédios atacados e que simbolizam os três poderes da República. O que se passou a indagar foi: houve participação de altos funcionários, mormente da segurança?

Na contramão desse questionamento se opõe as circunstâncias de que ‘a facilitação da entrada dos bolsonaristas’ no ataque também possa ser explicada pela ampla divulgação de plantas desses prédios que são encontradas via internet, inclusive em 3D, além de um número variado de vídeos que mostram essas estruturas.

Mas há algo que não encontra dúvidas: A invasão foi planejada e orquestrada, e com participação de profissionais, quiçá até da própria segurança pública, que, disfarçadamente, atuaram na ação criminosa. Esse é um dos maiores objetivos da investigação. Esclarecer o mais rápido possível e identificar os ‘criminosos’.