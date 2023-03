Delegado preso por cultivar maconha em seu apartamento é demitido pela Polícia Civil de MG

O Delegado Felipe Cordeiro, de 52 anos, foi demitido do cargo pela Polícia Civil, em ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais desta segunda-feira (6).

O delegado foi preso em flagrante depois de denúncia anônima e afastado do cargo no dia 29 de agosto de 2019, por cultivar maconha na cobertura do seu apartamento, em Belo horizonte, no bairro Itapoã. Após as apurações do fato, o delegado foi solto por determinação da justiça.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que concluiu o processo administrativo e que apurou as infrações disciplinares praticadas pelo ex-servidor e que a decisão de exoneração foi tomada pelo bem do serviço público.

No apartamento, foram encontrados três pés de maconha, estufas, sementes e objetos para o cultivo da planta. Na época, o delegado foi preso junto com o seu enteado de 20 anos e autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.