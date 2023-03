DPE realiza mutirão para reconhecimento de paternidade em 16 municípios do Amazonas

Na próxima quinta-feira, 30 de março, a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) realiza em 16 cidades do interior do Amazonas o mutirão de atendimentos “Eu Tenho Pai”, voltado ao reconhecimento de paternidade. Para casos que necessitarem de comprovação científica para efetivar o reconhecimento, serão ofertados gratuitamente exames de DNA.

O serviço tem como objetivo promover a efetivação do direito à paternidade – biológica ou socioafetiva – para a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento. O mutirão integra a programação de aniversário da DPE-AM, que completa 33 anos no dia 30 de março. No ano passado, a primeira ação do “Eu Tenho Pai” se concentrou na capital. Nesta edição, será concentrada em unidades da Defensoria no interior.

De acordo com a defensora pública Renata Visco, coordenadora da ação, o mutirão vai acontecer em 12 municípios que sediam polos da Defensoria e também em quatro unidades do órgão na Região Metropolitana de Manaus (RMM). Para participar, os interessados devem procurar a Defensoria em seu município ou fazer o agendamento pelo WhatsApp, por meio do número (092) 98559-1599.

“Até então, os assistidos que não tinham condições de custear o exame de DNA dependiam de outras provas, quando o suposto pai não reconhecia voluntariamente a paternidade, o que comprometia significativamente o êxito das ações de investigação de paternidade”, disse a defensora.

Para o defensor público-geral, Ricardo Paiva, levar a oferta de exames de DNA (custeado pela DPE-AM) ao interior do estado representa um avanço significativo para a instituição em sua missão de assegurar acesso à justiça às pessoas mais vulneráveis. “Iniciamos esse projeto ainda no ano passado, quando fizemos um evento-piloto aqui em Manaus e realizamos, em um único dia, mais de 300 atendimentos. Assim, incluímos a oferta de exame de DNA na carteira de serviços da Defensoria e agora estamos levando esse projeto para os municípios onde existe uma alta demanda, para garantir que as pessoas que não tenham o nome do pai na certidão de nascimento possam realizar o exame e resolver essa demanda de forma extrajudicial, dando dignidade a tantas crianças, e até adultos”, explicou Ricardo Paiva.