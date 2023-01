CPI de Atos Antidemocráticos deve ser formada no Senado da República

A Senadora Soraya Thronicke, do União Brasil obteve o número de votos suficientes para que seu requerimento de instauração da CPI dos atos antidemocráticos seja instaurada e possa passar a trabalhar para investigar atos golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com o mínimo de assinaturas atingido, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalar ou não a possível nova Comissão Parlamentar de Inquérito. As providências dão ensejo a posicionamentos, dentre eles os de Renan Calheiros, que se posiciona no sentido de que Bolsonaro deva ser extraditado para o Brasil para que responda pelos crimes que esteja cometendo e pelos que cometeu.