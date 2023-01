Bolsonaro deve ser extraditado para o Brasil, diz deputado no Texas Americano

Joaquin Castro, deputado americano no Estado do Texas, após os últimos acontecimentos em Brasília, no Distrito Federal, com a anarquia provocada por Bolsonaristas de extrema direita, e com a depredação de patrimônio público e ataques à democracia, fatos ocorridos no dia de ontem, em Brasília, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro deva ser extraditado dos Estados Unidos para o Brasil para pagar por seus crimes.

Os Estados Unidos da América condenaram a violência no Brasil e reiteram apoio a Lula após as invasões em Brasília. No caso, o deputado americano registrou que “Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes”, publicou no Twitter.

“Me posiciono junto a Lula e ao governo democraticamente eleito no Brasil. Terroristas domésticos e fascistas não podem usar o roteiro de Trump para enfraquecer a democracia”, registrou.