Congresso reabre nessa semana com favoritismo de reeleição de Lira e Pacheco nas Casas

A próxima legislatura do Congresso Nacional, com data para o dia 1º de fevereiro de 2023 terá o registro não apenas da reabertura dos trabalhos na Casa legislativa, mas também terá a marca das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Os candidatos favoritos são Arthur Lira para a Câmara e Rodrigo Pacheco, para o Senado. Lira tem a projeção de obter mais de 400 votos favoráveis, enquanto Pacheco soma a média de 55 votos.

Ambos enfrentam adversários, mas o opositor de Lira sequer se aproxima do líder dos votos projetados. São necessários 257 votos para Lira se reeleger presidente. Seu opositor, o deputado Chico Alencar, do PSOL-RJ, sequer soma o montante exigido. Pacheco enfrenta o senador Rogério Marinho, um bolsonarista que tenta emplacar em articulações contra o atual presidente do Senado. Pacheco soma 55 votos a seu favor. São 81 os senadores votantes.