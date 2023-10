Condenado acusado de matar ex-namorada dentro da empresa onde trabalhavam

O Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Esteio condenou, Lucas da Silva Nunes a 30 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada, ocorrido nas dependências da empresa onde ambos trabalhavam. O júri foi presidido pela Juíza de Direito Flávia Maciel Pinheiro Giora.

Conforme a sentença, o réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, mediante motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e crime contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Ele está preso desde o dia do crime. Cabe recurso da decisão.

Caso

O crime ficou conhecido como “Caso Bettanin”, empresa onde réu e vítima trabalhavam, e ocorreu em março de 2022. Conforme a denúncia do Ministério Público, o fato aconteceu durante a troca de turno da empresa. O réu abordou a vítima, com quem havia tido um breve relacionamento no ano anterior, cumprimentando-a, mas ela o ignorou e seguiu para a sua estação de trabalho. Lucas saiu do local e retornou, cerca de 50 minutos depois, dirigiu-se à estação de trabalho da vítima e passou a lhe desferir diversos golpes com uma faca. A vítima, que faleceu no local do crime, deixou três filhas, sendo duas menores de idade.

Com informações do TJ-RS