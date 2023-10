Concurso Público para servidores da DPEAM será realizado neste domingo (20)

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), as provas objetivas e subjetivas do V concurso púbico para servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) serão aplicadas neste domingo (22), visando o preenchimento de vagas em Manaus e Humaitá (Polo do Madeira).

Ao todo, mais de 6,4 mil candidatos se inscreveram no certame, sendo 1.514 para o cargo de nível superior (analista jurídico) e 4.914 inscritos para a vaga de ensino médio (assistente técnico).

As provas serão aplicadas em dois horários. Pela manhã, é a vez dos candidatos a assistente técnico administrativo. Os portões vão abrir às 8h e fechar às 8h30 (horário de Manaus), e a prova terá a duração de 3h, conforme o divulgado no edital.

No período da tarde, a certame será aplicado para os candidatos a analista jurídico. Os portões vão abrir às 13h30 e fechar às 14h, e a prova terá a duração de 4h, também conforme o divulgado no edital. A Defensoria destaca a importância de os candidatos chegarem com antecedência aos locais de prova, a fim de evitar transtornos.

Cartão de confirmação Para obter o cartão informativo com as informações dos locais de prova, os candidatos devem consultar o seu e-mail pessoal ou acessar o site https://www.concursosfcc.com.br. Caso não tenha recebido o documento, o candidato deve entrar em contato com a banca examinadora pelo telefone (011) 3723-4388 (site) ou pelo site. O cartão informativo é importante, pois contém todos os dados do inscrito e as informações referentes aos locais e horários das provas. Além dele, os candidatos também devem apresentar um documento com foto. Edital

De acordo com o edital, o certamente prevê o preenchimento de duas vagas para ensino superior (Manaus e Humaitá), com salário inicial de R$ 6.883,29, e uma vaga para ensino médio (Manaus), com salário inicial de R$4.051,91. As inscrições foram realizadas entre 14 agosto a 6 de setembro. Com informações da DPEAM