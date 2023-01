Comarca de Manacapuru publica edital de leilão de terreno no Município

A 1.ª Vara da Comarca de Manacapuru publicou edital de intimação e leilão de bem imóvel, localizado na área urbana do Município, na execução de processo que tramita na unidade judicial.

Trata-se de um terreno, situado à margem esquerda da rodovia AM-070 (Manuel Urbano), Km 76, com área de 2.875 m² e perímetro de 280 metros lineares, registrado no Livro 02, matrícula 6.153, do Registro Geral do Cartório do 1.º Ofício de Notas e Anexo de Manacapuru.

O bem está avaliado em R$ 330 mil e terá a primeira chamada de leilão dia 31/01, às 10h, para lances superiores ao valor da avaliação; caso não ocorra esta venda, às 10h10 será realizada segunda chamada, para recebimento de lances livres, não sendo aceitos os que se enquadrem como preço vil.

O leilão será feito de forma unificada e simultânea (presencial e eletrônica), no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, 3.º andar, Setor 1, Núcleo de Leilões Judiciais (Nulej), em Manaus.

Os interessados podem consultar detalhes do leilão na internet (leiloes.tjam.jus.br), onde também está disponível a opção de pré-cadastro, que deve ser realizada com antecedência mínima de 24 horas da data da venda.

Com informações da assessoria de imprensa do TJAM