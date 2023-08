Com falhas em reconhecimento pessoal justiça absolve acusados de roubo

Por entender que um recurso de apelação ajuizado pelo Defensor Público Murilo Rodrigues Breda ofertou razões suficientes para anular a condenação contra dois assistidos, a Corte de Justiça do Amazonas desfez uma sentença que se utilizou como prova de autoria dos crimes, apenas, do reconhecimento dos réus por meio de fotografia. Segunda a Relatora, Vânia Maria Marques Marinho, o reconhecimento efetuado no curso do procedimento não esteve em harmonia com as formalidades dispostas no Código de Processo Penal.

Na origem os dois acusados foram julgados incursos nas penas do crime de roubo. Jander Nascimento foi condenado à pena de sete anos e seis meses de reclusão, enquanto o segundo acusado, Andres Ordonez, também condenado, sofreu pena de seis anos e três meses de reclusão.

O Defensor Público havia levantado a tese de insuficiência de provas, e pediu a nulidade de reconhecimento dos acusados, por entender que houve agressão aos ditames insculpidos no artigo 226 do CPP. Porém, por meio de sentença da Juíza Bárbara Marinho Nogueira, entendeu que a palavra da vítima dispunha de especial relevância probatória nas circunstâncias, e julgou procedente o pedido da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público.

Em segunda instância foi observado que quanto ao reconhecimento dos réus, os policiais somente mostraram os vídeos do assalto à pessoa da vítima, não ocorrendo qualquer outro procedimento na Delegacia ou durante a instrução processual sob o crivo do contraditório. Com a apresentação de três fotos dos suspeitos, por semelhança, a vítima fez a confirmação, e apenas de um dos assaltantes.

Sem mais outras provas, e por se entender que o reconhecimento pessoal dos suspeitos não se deu consoante as recomendações do Superior Tribunal de Justiça, que em precedentes fixa premissas para o procedimento desses atos, a Corte de Justiça do Amazonas anulou as condenações.

Leia o Acórdão :

Processo nº 0000356-39.2017.8.04.7300