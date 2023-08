CNMP celebra criação Movimento em Defesa dos Direitos das Vítimas

O Conselho Nacional do Ministério Público promove no próximo dia 7 de agosto, às 14h, solenidade em comemoração ao primeiro ano de atividades do Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas.

O evento vai reunir painéis de debate e abrigará o lançamento do livro “Os direitos das vítimas: reflexões e perspectivas”. Um dos painéis terá a presença da ativista e palestrante Luíza Brunet.

Também participa da abertura do evento a deputada federal Rogéria de Almeida Pereira (Republicanos). Durante a mesa de abertura serão apresentadas as entregas do projeto durante o primeiro ano de atividades.

A festividade conta com o apoio do projeto Promotoria Parceira, uma certificação a ser concedida à unidade ministerial que aderir ao Movimento, após assinatura do Termo de Compromisso e aceite das boas práticas que reforçam o engajamento dos membros e servidores quanto ao cumprimento das disposições da Resolução CNMP n° 243/2021 e a consequente mudança de paradigma quanto ao modo de tratamento da vítima no âmbito do Ministério Público.

Com informações do CNMP.