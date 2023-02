Casamento coletivo é realizado pela Comarca de Guajará, no interior do Amazonas

O juiz David Nicollas Vieira Lins, titular da Vara Única da Comarca de Guajará, no interior do Amazonas, realizou nesta semana um casamento coletivo, no qual foram celebradas as uniões conjugais de oito casais. A cerimônia ocorreu na 2.a Igreja Evangélica de Guajará, localizada na Avenida Édson Herculano s/n.º, Centro. A solenidade foi organizada pelo Juízo em parceria com o cartório extrajudicial da comarca.

Na solenidade, constituíram matrimônio os casais: Antônio Israel Leite de Souza e Djamária de Oliveira Martins; Manoel de Jesus Xavier de Paula e Rosenir Ferreira Lima; Aladin Costa de Menezes e Lília Ferreira do Nascimento; Fábio Santos da Silva e Shirley Ferreira Bastos; Lucas Cruz do Nascimento e Isnaely Alves da Silva; Aluisio Bezerra de Matos e Groverliz de Azevedo Lopes; João da Silva Alves e Maria Luciana Costa da Silva, além de Alisson Penedo da Silva e Caroline Souza de Castro.

A cerimônia foi o primeiro casamento coletivo do ano, informa o magistrado David Nicollas. Ele ressaltou a importância do ato para a vida das pessoas que constituíram matrimônio. “É um momento de muita felicidade para a comunidade local, na medida em que puderam formalizar o ato civil e expressar à comunidade o amor”, disse o juiz.

David Nicollas frisa que, para ele, enquanto magistrado, a cerimônia representa “a Justiça dando dignidade às pessoas que querem formalizar o casamento civil, ato de amor e de segurança jurídica para toda sociedade”. Ele destaca a parceria com o cartório extrajudicial da comarca para a realização dos casamentos.

Com informações do TJAM