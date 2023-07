Casal é condenado pela morte de jovem autista de 19 anos ocorrida em 2022

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, condenou nesta última quinta-feira, 13 de julho, um casal denunciado pelo Ministério Público do Paraná como responsáveis pela morte de um jovem de 19 anos ocorrida em fevereiro de 2022. As investigações apontaram que o rapaz, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), era vítima de maus-tratos praticados pelos réus agora condenados, sua mãe e seu padrasto.

O jovem foi encontrado morto em casa, no dia 18 de fevereiro de 2022, vítima de diversos golpes. De acordo com as apurações da autoridade policial, o casal mantinha o jovem em cárcere privado em um banheiro da residência adaptado para funcionar como quarto, tendo sido amordaçado e submetido a castigos físicos e mentais com emprego de violência. Antes da chegada da perícia à residência, os réus teriam alterado a cena do crime, na tentativa de esconder a autoria do delito.

O padrasto do menino foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de tortura, cárcere privado, fraude processual e homicídio qualificado (por uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), uma vez que ficou demonstrado que ele que estava com o jovem no momento de sua morte. Já a mãe da vítima foi condenada por cárcere privado e fraude processual, com pena fixada em três anos e dois meses de reclusão, com possibilidade de responder em liberdade.

A 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, responsável pela denúncia e que atuou na sessão de julgamento, recorrerá da sentença na tentativa de aumentar as penas fixadas.

Processo nº: 0004340-40.2022.8.16.0019

Com informações do MPPR