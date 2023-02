Carnaval: Tiroteio em bloco de rua no Rio de Janeiro deixa mortos e feridos

Um tiroteio durante um bloco de Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense, findou com duas pessoas mortas e mais 19 feridas, na noite de ontem, dia 19 de fevereiro. As vítimas foram identificadas como Gabriela Carvalho de Alvarenga e Maria Eduardo Carvalho Martins, esta uma criança de 9 anos de idade.

Antes dos disparos de arma de fogo houve uma briga envolvendo um policial ainda não identificado durante a dispersão do Bloco das Piranhas, na Praia de Mauá. Os fatos ocorreram próximo à meia noite do dia de ontem.

Tudo iniciou com uma confusão envolvendo baleados em bloco de rua. Um dos agressores foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. Outro envolvido foi ferido na perna. A Polícia Militar, acionada, conseguiu apreender uma arma e prendeu um dos suspeitos em flagrante delito. No total, 19 pessoas foram atendidas com ferimentos no Hospital de um município vizinho de Duque de Caxias. As vítimas deram entrada no hospital com perfuração por arma de fogo.