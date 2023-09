‘Cão Mensageiro’ distribui motivação pelos corredores do fórum

São muitas as histórias de relações exitosas entre seres humanos e animais de estimação. Melhora no desenvolvimento, na aprendizagem, na recuperação da saúde, no comportamento, no humor e por aí vai. Cada vez mais, estudos apontam novos benefícios oriundos dessa cumplicidade. Em Xanxerê, os servidores do Poder Judiciário receberam a visita do “Cão Mensageiro”, que mexeu com a rotina do fórum no último dia 18/9.

É difícil resistir à fofura do cachorro que se aproxima com uma mochila azul nas costas. O nome Stiles – que lembra estilos em inglês – faz menção à fotogenia que possui. Da raça pitbull, foi treinado desde bebê para interação com

pessoas. Hoje, aos três anos de idade, é o astro do projeto “Cão Mensageiro”. No adereço preso ao corpo, carrega mensagens motivacionais. Para ganhar atenção, faz truques. Depois, se posiciona para que o abordado retire uma mensagem de um dos bolsos da mochila. Em seguida, posa ao lado da pessoa para um registro fotográfico.

“A visita do cão mensageiro foi divertida. Alegrou nossa tarde no fórum de Xanxerê. Desde quem tem medo de cães até quem os adora, todos tiveram a oportunidade de receber uma mensagem de otimismo e incentivo”, contou a chefe de secretaria do foro de Xanxerê, Vanessa Andria.

A ideia e o animal pertencem ao zootecnista xanxerense Vagner Pacheco Ribeiro. Pós-graduando no curso de Intervenção Assistida com Animais, ele decidiu desenvolver o trabalho de conclusão (TCC) de curso exigido pela capacitação descrevendo os treinamentos que realiza com os próprios cães, adestrados por ele mesmo.

“O propósito é utilizar o animal como um meio de comunicação e interação com o ser humano, no local de trabalho. A pesquisa está em fase de análise da aceitação das pessoas, e o que percebemos é o quanto esse momento colabora para aliviar a tensão e o estresse da rotina”, conta Ribeiro.

No fórum, os servidores do Ministério Público também foram agraciados com a visita de Stiles, mas o cão já passou pelo Lar dos Idosos, Apae, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê (Apadavix), atletas e instituições de ensino. A ação é adaptada conforme a necessidade do local visitado. O próximo passo do estudo é levar o cão para interação com pessoas em tratamento de saúde. A pesquisa deve ser concluída com TCC entregue até março de 2024.

Com informações do TJSC